"الأطفال يسألون الإمام".. شيخ الأزهر يجيب على أسئلة النشء في مؤلّف بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يعرض ركن مجلة "نور" للأطفال بجناح الأزهر بمعرض الكتاب في دورته الجديدة التي تبدأ في الـ 25 من يناير الجاري، أول كتاب لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يخاطب فيه الأطفال والنشء.

يحتوي كتاب "الأطفال يسألون الإمام" الذي أعدته الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير محلة نور للأطفال التي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأسئلة التى تدور في ذهن الأطفال ولا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة، ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، وتم جمع فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه ليرشدهم، ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور في الحياة.

وقال الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال، إن فكرة الكتاب جاءت من خلال منشور للكاتب محمد فتحي أعرب خلال عن أمنياته بأن يتواصل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع الأطفال ليجيب على الأسئلة الحائرة والشائكة لهم التي أحيانا يعجز ولي الأمر أن يجيب عنها.

وتنطلق الدورة الجديدة من معرض الكتاب في الـ 25 من يناير الجاري، ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتأتي خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.