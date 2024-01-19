مخدرات بملايين الجنيهات.. الداخلية ومكتب المكافحة يستهدفان تجار الكيف في 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.400 كيلو جرام حشيش، 4.500 كيلو جرام بانجو، كمية لمخدري"الهيروين، الشابو"، 4 قطع فرد محلي، وعدد من الطلقات) مع 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 779 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

وضبطت الحملات 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم "7.750 كيلو جرام حشيش، 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو -7 كيلو جرام من الهيدرو، كمية من الهيروين، فرد محلي، وعدد من الطلقات" مع 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

وضبطت الحملات عاطل بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، ومعه (150 طربة حشيش وزنت 15 كيلو جرام، 28 كيلو جرام من الهيدرو).

مديرية أمن مطروح

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الحمام، ومع 24800 قرص مخدر، وأيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين و400 ألف جنيه تقريباً.

مديرية أمن أسيوط

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وبحوزته (5 كيلوجرامات لمخدر الأفيون – 10 بنادق خرطوش - فرد محلي وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالي "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

مديرية أمن الإسماعيلية

كما تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالي "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.