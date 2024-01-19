لمدة 14 ساعة.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة غدًا - خريطة بالأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لمدة تزيد عن الـ12 ساعة، غدا.

وقالت الشركة، وفق بيان لها، إن سبب انقطاع المياه يعود إلى أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وأضافت الشركة، أن قطع المياه يأتي ببعض المناطق التابعة لشبكات مصر الجديدة، بالمناطق الآتية: "الشيراتون بالكامل، والملتقى العربي، والكلية الحربية"، وبعض مناطق مدينة نصر، وهي "الرقابة الإدارية، وأرض الجولف، ومساكن رامو، والإمداد والتموين،و رابعة الاستثماري، وإسكان التوفيق، وسيتي ستار، والمنطقة السادسة"، وبعض مناطق الحي العاشر، وهي "المنطقة العاشرة، والواحة، وصقر قريش، ومدينة الأمل"، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20 يناير وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأشارت الشركة، إلى أنها تخطط للدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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