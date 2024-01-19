تفاصيل دهس طالب لمعلمة في الدقي: "كانت بتعدي الطريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في دهس معلمة أثناء عبورها الطريق بمنطقة الدقي.

أمرت النيابة، بالتحفظ على المتهم، وإجراء تحليل مخدرات له، وطلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "طالب" في العقد الثاني من عمره، موضحة أن المعلمة كانت تعبر الطريق وتصادف مرور الطالب بسيارة مسرعة، فاصطدم بها.

ولفظت معلمة أنفاسها الأخيرة، جراء اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء محاولتها عبور الطريق بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة معلمة عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.