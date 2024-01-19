تحرك برلماني لإيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.

وأوضحت البرلمانية أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.

وإستغلت شركات التصدير ذلك وعرضت على المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم مما أدى لحالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين ووصل الأمر لعدم قدرة الموردين على منافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين مما أثر سلباً على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، وبالتالي التأثيرعلى الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع.

وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى مشكلات قانونية ومالية واقتصادية بين أطراف العملية الإنتاجية موضحة خطورة ما يحدث وما يواجهه موردي بطاطس التصنيع والمصانع من مشكلات ضخمة وخسائر هائلة و تعطل خطوط إنتاجها.