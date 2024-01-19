فيديو| توفير الدولار.. وزيرة الهجرة لـ"الخليج 365": وضعنا آليات جديدة لجذب تحويلات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- نادر نبيل:

كشفت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، أنها وضعها آليات جديدة لتعويض انخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الدولار.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": كان علينا أن نتحرَّك عندما وجدنا هذا الوضع، لأنه لا يوجد شخص يخشى من الغد أو من وضع عالمي نقول له ألَّا يخاف.

وأضافت: والحكومة المصرية بشكل عام تتفهم وجود هذه المخاوف لدى أي مصري سواء في الداخل أو الخارج.

وتابعت: ولكن نعلم أن كل مصري وخصوصًا من في الخارج منهم، لهم احتياجات وفي كل الأحوال سيكونوا حريصين على تحويل الأموال للحصول على الخدمات التي يحتاجونها.

واستطردت: ولا يُمكن إجبار أحد على طريقة استخدام أمواله الشخصية، فكل فرد له الحرية في ذلك، ودرسنا في وزارة الهجرة احتياجات المصريين في الخارج، ووجدنا أن المصري بالخارج عندما يعود إلى وطنه يكون حريصًا على تحويل أمواله حتى يشتري سيارة أو سكن أو يشتري قطعة أرض للاستثمار أو يشتري شهادات ادخار أو شراء تذكرة طيران.. ومن هنا حاولنا بقدر الإمكان أن نضع فرص بديلة للتحويل.