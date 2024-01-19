الحد من البيروقراطية وجذب المستثمرين.. أهداف المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المحور الاقتصادي تضمن عدد من الأهداف ترتكز على:

- تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار كما هو مطلوب.

- تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال.

- زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

- تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.

- إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.

- زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي.

- جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة.

- الحد من البيروقراطية.

- تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي.

- تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.