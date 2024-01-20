سرقوا مليون جنيه.. تفاصيل سقوط عصابة "كمين الشرطة المزيف" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، عصابة (كمين الشرطة المزيف) المكونة من 9 متهمين إلى محكمة الجنايات.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا مبلغ مليون جنيه وهاتف ذكي وحافظة نقود للمجني عليه "يوسف عبدالرحمن"، وكان كله بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية ظاهرة كرها عنه بأن عكفوا فيما بينهم على وضع مخططات محكمة لسرقة مال المواطنين، مدعين زورا أنهم من رجالات الشرطة المختصين: وإذ ما تخيروا المجني عليه حتى اداركوا عليه بالضرب وتعدي عليه أحدهم -دفعا- حينما اعترض سبيل فعلهم فما كان من المجني عليه إلا أن اذعن لهم لهيئتهم التي كانوا عليها، وتمكنوا بما مارسوه عليه من وسيلة لإحباط مقاومته والاستيلاء على المسروقات من داخل سيارته التي ادعوا تفتيشها والفرار بمركبة أعدوها سلفا لإتمام مشروعهم الإجرامي وذلك حال حمل خامسهم السلاح ناري.

كما أنهم ادعوا زورا بأنهم من رجالات الشرطة وأجروا عملا من أعمالهم تفتيش سيارة المجني عليه سالف الذكر وصولا للاستيلاء على مسروقاته.

كما اشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب سرقة بالطريق العام حال حمل أسلحة نارية وبطريق الإكراه هي جريمتهم -محل الاتهام الأول- بأن أمدهم بنبأ حيازة المجني عليه سالف الذكر لمبالغ مالية.