علاقة في الظل فضحها طفل.. قصة عشق حرام كشفتها جثة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

لم تدر الفتاة التي فقدت عذريتها بوعود زائفة منحها إياها عشيقها، أنها ستثمر عن طفل سفاح، انتظرت الفتاة حتى تضع مولودها، ومن بعدها ستخرج إلى النور إلا أن كاميرات المراقبة غيرت مسار خططهما وانكشف المستور، بعدما تخلصا من الجثمان أسفل سلم المستشفى، خوفا من الفضيحة.

في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتحديدا أمام مستشفى الوراق، عثر العمال على جثة رضيع حديث الولادة لم تمر سوى ساعات على قدومه إلى الدنيا، المشهد أصاب الجميع بالصدمة حتى أن بعضهم تسمر في موضعه للحظات في حاولة لاستيعاب الأمر.

أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة الوراق، والذي وجه بسرعة انتقال أقرب دورية أمنية تزامنا مع تحرك ضباط وحدة المباحث.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لطفل حديث الولادة، لا توجد به إصابات ظاهرية، تم تشكيل فريق بحث؛ لفلك طلاسم البلاغ.

خطة البحث تركزت على فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان العثور على الجثة، والتي رصدت سيدة ورجل يتخلصان من الرضيع ليتتبع ضباط المباحث خط سير الجناة حتى تمكنوا من تحديد هويتهما.

تبين بالفحص أن فتاة جمعتها علاقة غير شرعية بشاب أثمرت عن طفل سفاح، ومع فشل زواجهما تخلصا من الجثمان أسفل سلم المستشفى.

بفحص المترددين على المستشفى تزامنًا مع اكتشاف الواقعة توصلت جهوده العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم إلى هوية المتهمين وأمكن ضبطهما.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتهى بهم الحال لتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.