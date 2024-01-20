تطوير التعاون مع إفريقيا.. حصاد وزارة الزراعة خلال الأسبوع الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف " في نسخته رقم ١٧٨ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ وحتى ١٨ يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناول الاجتماع جهود الدولة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية، بما يتسق مع التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي، وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الأدوات القارية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تفقد ومرافقوه، مركز التلقيح الاصطناعي المطور بالعامرية، وكذلك مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية / تسمين) ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط، حيث تأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا؛ لبحث آليات تطوير التعاونيات ودورها في دعم المزارعين، بحضور رؤساء الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية وبعض قيادات الوزارة، كما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

وبحث الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مع الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والدكتور ماجد عبد الهادي، والدكتور أحمد عبد الخالق وكيل المعهد، الاستخدام الأمثل للمساحات الشاغرة بالمحطات التابعة للمعهد وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، عدد من النشرات والملصقات الإرشادية للتوعية بخطورة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها والوقاية منها، كما نفذت الفرق الإرشادية الريفية أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى عدد(13) محافظة وهي: القليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، وسوهاج، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وقنا، وذلك منذ بداية انطلاقها فى 8 حتى 11 يناير الجاري.

بينما نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قرى محافظة الفيوم، كما تفقد الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية، كذلك افتتح معهد الإنتاج الحيواني المنفذ الثاني مكون تصنيع الألبان؛ حيث يتم طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع بأعلى الاشتراطات الصحية بأسعار تنافسية.

فيما أعلنت منظومة تسويق القطن أن أخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع 28 فبراير المقبل، ولن يتم استقبال ايه اقطان بعد هذا التاريخ، كذلك تم اعلان نتيجة مرحلة الاحتضان الأولي لحاضنة الأعمال الزراعية أرك كابي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي،بحضور الدكتور هاشم إبراهيم الباحث الرئيسي الدكتور عطوة احمد عطوه المدير التنفيذي للحاضنة والفرق البحثية التي حضرت المعسكر التدريبي لمدة ثلاث شهور.

وخلال هذا الأسبوع أيضا قامت قافلة إرشادية بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل" بعمل ندوات إرشادية بقرى مراقبة مصر الوسطى وكانت القافلة تضم خبراء في مجالات المحاصيل الحقلية المختلفة والبساتين والنباتات الطبية والعطرية والنخيل والحشائش والمحاصيل البقولية، كما شهد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مناقشة أحد المحللين لرسالة الماجستير بقسم الحشرات – كلية الزراعة – جامعة القاهرة تحت عنوان " تطوير واعتماد طريقة تحليل كتبقيات بعض المبيدات الحامضية في المياه والتربة، كما شارك عدد من أعضاء الهيئة البحثية الإجتماع الثالث للمجلس الإستشاري فى إطار مشروع التعاون الفني بين معهد المعايرة الألمانى ومعهد المعايرة المصرى تحت عنوان " تعزيز المقاييس لتحسين القدرة التنافسية في الاقتصاد المصري"، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع 6800 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الأخير MALE مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.