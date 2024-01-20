ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء يهدد عددًا من المحاصيل -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن هذا العام درجات الحرارة في فصل الشتاء أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم استيفاء عدد من المحاصيل والفاكهة احتياجاتها من البرودة؛ حيث يتوقع أن الزراعات المبكرة مثل القمح والفول، قد تتأثر إنتاجيتها.

وأضاف أبو المعاطي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الزراعات المتأخرة سوف تكون ذات إنتاجية عالية؛ وتحديدًا طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة التي حذَّرت من آثار التغيرات المناخية.

وأوصى أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية بضرورة معرفة المزارعين وجود فارق بين درجات الحرارة في الليل والنهار؛ وأن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في ما يُعرف علميًّا بـ"الإجهاد الحراري" للنبات، لأنه يتعرض إلى إجهاد غير معتاد عليه وبمعدلات حرارة مرتفعة؛ مما ينتج عنه حدوث "بخر عالٍ"، لذلك يجب التعويض بعمليات الري الوقائي وبرامج التسمين.

وأشار أبو المعاطي إلى ضرورة ضبط ساعات الري بالكميات المحددة؛ بواقع ريَّة أو اثنتين حسب طبيعة الأرض، مضيفًا أن الشبورة والتقلبات الجوية تساعدان على انتشار العديد من الآفات والحشرات التي تصيب المحاصيل.

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