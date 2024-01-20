وزير الصحة يوجه بإعادة توزيع فرق التمريض بمستشفى العياط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى العياط المركزي، بمحافظة الجيزة، ضمن زياراته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير عملية تلقي المرضى للخدمة، بداية من شباك التذاكر حتى حصولهم على الخدمات المقدمة داخل أقسام المستشفى المختلفة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتزام القوى العاملة بالمستشفى في تقديم تلك الخدمات.

وقال "عبد الغفار"، إن الوزير تفقد أقسام العناية المركزة، والاستقبال والطوارىء، والحضانات، والعمليات، والمناظير، وصيدلية المستشفى وغرف إقامة المرضى بالأسرة الداخلية.

وأضاف أن الوزير اطلع على الخدمات المقدمة للمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ -بشكل مفصل- والمدة الزمنية بين وصولهم وحصولهم على الخدمة، كما اطلع على حجم العمل بقسمي العمليات والمناظير.

وأكد "عبد الغفار"، أن الوزير انتقد تهالك الفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفى، دون السعي لتجديده، رغم توافر الفرش الطبي داخل مخازن التموين الطبي، وسوء حالة أماكن انتظار المرضى، وتراجع مستوى النظافة في المستشفى، وعدم كفاءة تشغيل العمليات، حيث قرر الوزير إحالة المدير إلى التحقيق.

وأشار إلى أن الوزير اطلع على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشددًا على الالتزام بوضع تلك الجداول والعمل وفقًا لها يوميًا، كما شدد الوزير على التزام فريق العمل بالزي الطبي (البالطو)، خلال ساعات العمل الرسمية داخل المستشفى.

ووجه الوزير، وكيل وزارة الصحة في الجيزة، بحصر أعداد طاقم التمريض داخل مستشفى العياط المركزي، وإعادة توزيعهم على المنشآت الطبية، بناءً على رصد أعداد كبيرة من فريق التمريض، تزيد عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، بحيث يتم الاستفادة من تلك القوى التمريضية في أماكن الاحتياج بما ينعكس على الصالح العام.

كما وجه الوزير، بإرسال فريق تفتيش مركزي من الوزارة للتحقق من كفاءة الأجهزة الطبية التابعة لقسم الحضانات، بعد ملاحظة وجود عدد من الحضانات خارج الخدمة.