التذكرة تصل لـ 15 جنيهًا.. أحدث صور لحديقة أنطونيادس بالإسكندرية بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل حديقة أنطونيادس بالإسكندرية بعد تطويرها.

ونشرت هيئة الاستعلامات، مجموعة من الصور الحديثة للحديقة بعد انتهاء تطويرها.

وأوضحت الهيئة، أن حديقة أنطونيادس، من أقدم الحدائق الموجودة في مصر حيث تعود إلى العصر البطلمي، وتحتوي على مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة.

وأرجع بعض المؤرخين تاريخ الحديقة إلى الفترة البطلمية في مصر، وفي عهد الخديوي إسماعيل تم إقامة توسعات بالحديقة لتبلغ مساحتها 50 فدانًا وتم إضافة النباتات النادرة لها، ثم انتقلت الحديقة إلى أحد الأثرياء وهو البارون اليوناني "جون أنطونيادس" عام 1860 والذي سميت الحدائق على اسمه فيما بعد، وبعد وفاته نفذ نجله أنطوني وصية والده بإهداء القصر والحدائق إلى بلدية الإسكندرية عام 1918.

وتوجد بالحديقة مجموعة نادرة من التماثيل الرخامية الكاملة الحجم، والتي قام البارون "أنطونيادس" بجمعها، وأشهرها تمثال فينوس إله الجمال، وتمثال لـ " فاسكو دي غاما" و"كريستوفر كولومبس" و"ماجلان"، أما القصر فقد شهد استضافة عدد من ملوك العالم وأقامت به ابنة الملك فؤاد الأول وزوجها محمد رضا بهلوان في الشهور الأولى من الزواج.

وأوضحت هيئة الاستعلامات، أن سعر الدخول يبلغ 10 جنيهات، أما أيام الجمعة والإجازات الرسمية سعر التذكرة 15 جنيهًا.