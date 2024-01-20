ضبط 3 أشخاص لتصنيعهم وترويجهم منشطات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق حال استقلاله سيارة نقل مُحمل عليها 864 عبوة منشطات مجهولة المصدر.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بمحافظة البحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من مالك محل عطارة وآخر، تم ضبطهما وتبين اتخاذهما من شقة سكن أحدهما مخزن ومصنع لتعبئة وتصنيع المنشطات مجهول المصدر وعُثر بداخل المخزن على 2400 عبوة منشط – كميات من مواد التصنيع والتعبئة مجهولة المصدر، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.