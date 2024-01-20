بينهم سيدة.. سقوط عصابة تزوير محررات رسمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة في مجال الأحوال المدنية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أفادت قيام 3 أشخاص من بينهم سيدة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة في مجال الأحوال المدنية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم " أختام شعار الجمهورية –اسطمبات لجهات حكومية–أكلاشيهات –أجهزة وأدوات تستخدم في التزوير - اسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم في التزوير –أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 4 هواتف محمولة تحوي تعاملات في أوراق مزورة مع عملائهم".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.