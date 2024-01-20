أخبار مصر

ضبط 75 متهمًا بحوزتهم 42 بندقية و32 كجم مخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 75 متهمًا، بحوزتهم "17 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش- 29 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين
5 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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