"استحمل شخيره 18 شهر".. تفاصيل مقتل مسن بطعنة من جاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أنهى أمريكي حياة جاره طعنا، بسبب خلاف حول الانزعاج من صوته أثناء نومه.

واتهمت الشرطة الأمريكية رجلا في ضواحي فيلادلفيا يُدعى كريستوفر جيمس كيسي (55 عاما)، بقتل جاره روبرت والاس (62 عاما).

وأزال "والاس" قبل مقتله حاجزا من نافذة منزل "كيسي" وفتحها، وهذا لحظة تناول الأخير لوجبة العشاء، وبعد مشادة لفظية تعرض الأول للطعن في صدره بسكين، بحسب ما نوهت إليه الشرطة والمدعون في مقاطعة مونتغومري.

وقال "كيسي" للمحققين إنه دخل في مشكلات شخصية مع المجني عليه على مدار عام ونصف العام، ما أدى إلى التواصل مع الشرطة لعدة مرات، بسبب شكاوى "والاس" بشأن صوته خلال النوم.

وبعد مناقشة حادة دامت لـ20 دقيقة، بدا أن "والاس" هدأ وأراد المصافحة وعرض المساعدة في دفع تكاليف جراحة الأنف لتخفيف شخير "كيسي" بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس".

رغم هذا، انهى "كيسي" حياة" والاس"، وقال في اعترافاته للشرطة: "والاس شخص متقلب للغاية وقوي للغاية وغاضب. لم أعتقد أن نية والاس المتمثلة في محاولة حل هذا الأمر حقيقية، نتيجة لذلك فاجأته بالطعن".