رئيس الوزراء: نستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة من إجمالي الطاقة المنتَجة في مصر بحلول عام 2030.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء، اليوم السبت، في ختام جولته التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة أسوان.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أحد مشروعات القطاع الخاص المهمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة -في إشارة لمشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تنفذه شركة أكوا باور- مؤكدًا أن الشركة تقوم بتنفيذ المشروع باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار لإنتاج 200 ميجاوات بحلول أبريل المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء: كلما زاد إنتاجنا من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، قلّ اعتمادنا على الغاز والوقود الأحفوري بشكل عام في إنتاج الطاقة، ما يمثل فرصة للدولة المصرية لتصدير الوقود الأحفوري وتوفير العملة الصعبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تفقد العديد من المشروعات بقرية "فارس"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما استمع الى المواطنين بالقرية الذين طرحوا بعض الأفكار الخاصة بالمشروعات التي تتم في القرية، متوجهًا بالشكر في هذا الصدد، إلى كل الشباب المتطوع ضمن مبادرة حياة كريمة، في كل قرية، بسائر أنحاء مصر، لافتًا إلى أن هناك مئات من المتطوعين بكل قرية، يعملون دون مقابل، من أجل تحقيق نجاح هذا المشروع الكبير.