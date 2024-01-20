رئيس الائتلاف يكشف الحلول المقترحة لأزمة الإيجار القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات.

وقال عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تم طرح عدة حلول لمشكلات الإيجار القديم، حيث تم تقديم مقترح برفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وبعد هذه المدة يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له.

وتابع: "بالنسبة للوحدات التجارية من الإيجار القديم، تم تقديم مقترح لحلها بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى 2000 جنيهًا و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وبعدها يتم عمل عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة، موضحًا أن قيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة".

وأوضح مصطفى عبدالرحمن، أن هناك مواطنين يدفعون جنيه أو جنيهان إيجار وحدة سكنية إيجار قديم، مردفًا: "قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى وأعلى قيمة 50 جنيه".

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