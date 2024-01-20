ضارة وتهدد الصحة العامة.. شعبة الأدوية تحذر من مستحضرات الأونلاين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من التعامل مع صفحات بيع الأدوية والمستحضرات التجميلية والمكملات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها مجهولة المصدر وضارة وتهدد الصحة العامة وتستنزف موارد المواطنين.

وقال عوف، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن الحاجات التجميلية والتكميلية والدوائية يجب أن لا يتم التعامل معها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أنه يجب التعامل وشراء هذه المستحضرات عن طريق المنشآت الصحية المرخصة مثقل الصيدليات لأنها عليها رقابة دورية ومركزية، والشراء من داخل صيدليات المستشفيات.

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