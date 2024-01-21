"ناجي" يطلب تطليق زوجته: "بستعيد رشاقتها بالأعمال السفلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "ناجى. ح"، 36 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا ذلك: "جسمها بيتكسر وكسولة.. ماشية بالأعمال السفلية"

قال الزوج في دعواه رقم 2931 لسنة 2022: "تزوجت من بنت الجيران (ه. م) بعد تلبية كل طلباتها لحبي الشديد لها لمدة سنتين بدون إنجاب أطفال".

أضاف مقيم الدعوى: "تحولت بعد الزواج وأصبحت تعبانة ومرهقة طول الوقت، وشخص الطبيب حالتها بالاكتئاب الشديد، نتيجة مرورها بحالة نفسية عصيبة".

تابعت: "أصبحت شاب يلتزم يوميًا بدخول المستشفيات لمعالجة زوجته لمرض غير معلوم، وأخيرًا تمت معالجتها بالأعمال والسحر والشعوذة، تأقلمت مع الوضع حتى لاحظت تحسنها الغريب طول الشهر وتغيرها فى نهاية الشهر وكأنها تصارع الموت".

أكمل الزوج: "زوجتي لا تريد الاقتراب مني وكلما حاولت معها تبتعد وتحاول ضربي، كلما تركتها بالمنزل بمفردها تتظاهر بأنها في كامل رشاقتها وفى نهاية الشهر تصبح غريبة وكسولة وضعيفة لتجديد الأعمال التي تجعلها تستعيد رشاقتها".

لم يجد الزوج حلًا مع أهل زوجته فلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر لا تزال منظورة حتى الآن.