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ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم 27 كيلو هيروين وحشيش في أسوان ودمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، عن ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3.500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو")، بحوزة (3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية)، تنفيذ 599 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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