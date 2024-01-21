لخداع زوجها.. سيدة تخطف رضيعا بعد ولادته بساعات من مستشفى في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة محاولة اختطاف طفل حديث الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالمنيا، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

كان مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، بأنه حال تواجد (ربة منزل) بالمستشفى لإجرائها عملية وضع، وبرفقتها والدتها، غافلتهما سيدة مجهولة وقامت بخطف الطفل حديث الولادة "نجل الأولى"، وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها، ومحاولتها الهروب بالطفل من خلال استقلال سيارة أجرة "تاكسي" قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم أول المنيا)، تصادف توقفه أمام بوابة المستشفى، ولدى استشعارها باكتشاف أمرها تركت الطفل بداخل السيارة ولاذت بالهرب، فقام قائد السيارة المذكور بإخبار أفراد الأمن الإداري بالمستشفى بالواقعة، وتسليم الطفل لأهليته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنه نظراً لوجود خلافات بينها وزوجها، وقيامها بإيهامه بحملها "على غير الحقيقة"، قامت بالتوجه للمستشفى محل الواقعة، والادعاء بأنها أوشكت على الولادة، وارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أرشدت عن (الهاتف المحمول) الخاص بوالدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.