وزير الزراعة يوجه بالتوسع في التوعية بأهمية التحول لزراعة القصب بالشتلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كلَّف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي والمعنيين بالوزارة، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وقال وزير الزراعة - في بيان اليوم الأحد - إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، والزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس لمحطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، ضمن تفقده عددا من المشروعات المهمة بمحافظة أسوان.

وأكد ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة؛ لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين على أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.