تحذير من "الماء الساخن" في الشتاء.. يسبب هذا الضرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام المياه الساخنة بكثرة خلال فصل الشتاء، إذ تتسبب في زيادة نسبة الإصابة بجفاف الجلد.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن استخدام المياه الساخنة من أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بجفاف الجلد في الشتاء، حيث تزيد نسبة حدوث جفاف الجلد في الشتاء، والذي تشمل أعراضه التقشر والحكة والإحمرار، وعادة ما تكون الأعراض بسيطة إلا أنها قد تزداد صعوبة في بعض الحالات مثل حدوث التهاب أو إكزيما أو عدوى بكتيرية.

ويحدث جفاف الجلد نتيجة انخفاض الرطوبة وبرودة الجو في الشتاء، كما يسبب استخدام المياه الساخنة جفاف الجلد.

وأشارت إلى أن استخدام الكحول على الأيدي يساهم في ظهور الأعراض، ويمكن لاستخدام الصابون والمنظفات القوية أو المعطرة أيضًا في تقليل نسبة الزيوت الطبيعية على الجلد.

أعراض جفاف الجلد

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، غالبًا ما يكون جفاف الجلد حالة مؤقتة أو موسمية، حيث يُمكن أن تتعرَّض له في فصل الشتاء فقط، ولكن قد يتطلب علاجه فترة طويلة. وتختلف علامات جفاف الجلد وأعراضه حسب عمر الشخص وحالته الصحية ودرجة لون بشرته والبيئة التي يعيش فيها ومدى تعرّضه لأشعة الشمس. وتتضمن ما يلي:

* إحساس بشد الجلد

* ملمس ومظهر خشن للبشرة

* حكة في الجلد (رغبة ملحة لحك الجسم)

* تقشير بسيط أو شديد في الجلد، يسبب ظهور الجلد بلون مائل إلى الرمادي لدى أصحاب البشرة البنية أو السمراء الجافة

* تقشير خفيف أو شديد

* جفاف جلد الساق وتشققها

* خطوط رقيقة أو شقوق

* جلد يتفاوت لونه بين مائل للحمرة في البشرة البيضاء ومائل للرمادي في البشرة البنية والسمراء

* شقوق عميقة عُرضة للنزف

عوامل الخطر

قد يُصاب أي شخص بجفاف الجلد، لكنه قد يكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة في حالة:

* تجاوز عمرك 40 عامًا، وذلك لانخفاض قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة مع تقدم العمر

* الحياة في ظروف باردة أو عاصفة بالرياح أو بيئة منخفضة الرطوبة

* العمل في وظيفة تتطلب أن تغمر يديك في المياه، مثل التمريض أو تصفيف الشعر

* العمل بيديك في الإسمنت أو الطين أو التربة

* السباحة كثيرًا في حمامات تحتوي على الكلور

* الإصابة بأمراض أو حالات معينة مثل قصور الدرقية أو داء السكري أو سوء التغذية