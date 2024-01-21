"في طريقها لموسكو".. تحطم طائرة تقل 6 أفراد شمال شرقي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت السلطات المحلية في أفغانستان، اليوم الأحد، بورود تقارير عن تحطم طائرة في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد.

وأعلنت السلطات الجوية الروسية، أن طائرة مسجلة في روسيا اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان مساء السبت.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الروسية، أن طائرة كانت تقل 6 ركاب اختفت من الرادار فوق أفغانستان ليلة أمس، لافتة إلى أن الطائرة المحطمة كانت متجهة من الهند إلى موسكو.

وأكدت السلطات الهندية في بيان لها، أن الطائرة المحطمة في أفغانستان ليست تابعة لخطوطها الجوية.