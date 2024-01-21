كواليس سقوط 5 من تُجار العُملة الصعبة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت وزارة الداخلية ضربة لعدد من المتهمين بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بـ"العُملة الصعبة" خارج السوق المصرفي "السوق السوداء".

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

كما ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا)، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، قاما بتجميعها من العاملين بالخارج بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

كما أثمرت الجهود عن ضبط شخصين بنطاق محافظة الغربية، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.