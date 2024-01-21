نسبة التنفيذ 95%.. 12 معلومة عن محور بديل خزان أسوان بطول 5.4 كم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته أمس لعدد من مشروعات محافظة أسوان، تطورات الأعمال في تنفيذ محور بديل خزان أسوان.

وبلغت نسبة تنفيذ المحور حتى الآن 95% ومتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب وزارة النقل.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المحور الجديد وأهميته لخدمة مشروعات التنمية في أسوان:

1- يبلغ طول المحور 5.4 كم وعرضه 29 مترًا.

2- يتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

3- يشتمل على 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري و1 نفق.

4- يتم تنفيذ أعمال طرق بطول 3.35 كم.

5- ينقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ للحفاظ على خزان أسوان وإطالة عمره الافتراضي.

6- يدعم خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

7- يربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.

8- يُسهل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

9- يحقق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بالصعيد.

10- يربط الطريق الواصل لطريق "أسوان - برنيس" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة - أسوان"، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة - أسوان"، والربط على طريق "أسوان - أبو سمبل".

11- تم مد المحور غربًا للربط مع محطة أسوان للقطار الكهربائي السريع، ورفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق "أسوان - برنيس".

12- يأتي ضمن خطة لإنشاء 3 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم وخدمة حركة التجارة.

اضغط هنا