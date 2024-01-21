جرائم التنقيب.. ضبط شخصين بكمية من السبائك والمشغولات الذهبية في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من السبائك والمشغولات الذهبية، الناتجة عن جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أفادت بقيام (صائغ ذهب، مساعد صائغ ذهب "لأحدهما معلومات جنائية")، باستئجار محل بدائرة قسم شرطة القصير، وإدارته في نشاط بيع المشغولات الذهبية، وقيامهما بإنشاء ورشة ملحقة بالمحل (مسبك) لسبك، وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من السبائك والمشغولات الذهبية – كمية من الذهب الصيني والفضة - 4 كيلو جرام من السبائك لخام النحاس- جهاز معياري إلكتروني "المستخدم في تحديد عيار خام الذهب" - 6 بوتقه سبك وتشكيل مختلفة الأحجام - 7 قالب سبك- جهاز مكثف كهرباء - مبلغ مالي- 3 ميزان حساس، حجر اختبار الذهب- أدوات السبك - كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في تشكيل المعادن النفيسة)، وبمواجهة المتهم الأول قرر بتحصله على الذهب المضبوط من تجار الذهب الذين يتعامل معهم في خام الذهب الناتج عن التنقيب العشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.