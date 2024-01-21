أخبار مصر

بـ"قطع الضفيرة".. سقوط عصابة ارتكبت 18 واقعة سرقة دراجات نارية ببنى سويف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي ببنى سويف، لسرقة الدراجات النارية ارتكبوا 18 واقعة سرقة، وإعادة المسروقات.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف، أفادت بقيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين ببنى سويف) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 18 دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا