للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية غرفة عمليات رابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة المرافعة في إجراءات محاكمة المتهم "حسن. ح. ح." المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، 27 مارس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائـل محـمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، كونه هارباً وقام بعمل إعادة إجراءات محاكمته، بعد إلقاء القبض عليه أمام المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة.