السيسي للمصريين: يمكن مجابهة أي تحدٍ إذا كانت الدولة مستقرة وآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري بشأن استقرار الدول، مستدلا بأزمة الصومال التي تعرضت لها منذ 1991.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود، بمقر قصر الاتحادية اليوم الأحد: بوجه رسالة للمصريين.. الصومال دخل في مشكلة سنة 1991 ومن وقتها لحد النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لأكثر من 30 سنة.

وأضاف الرئيس: يا ناس.. يا دول.. خلوا بالكم من دولكم وحافظوا عليها، أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة، إنما تدخل الدول في حالة عدم استقرار مبترجعش بسهولة، تاخد 20 أو 30 سنة.

ووجه الرئيس السيسي رسالة لنظيره الصومالي، قائلًا: بفضل الله نحن معكم من أجل البناء والتنمية والتعمير وبنقول للدنيا كلها يا ريت نتعاون بعيدا عن تهديد أمن واستقرار الدول.

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