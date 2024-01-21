رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة طلبي مناقشة بشأن السياحة للجان المختصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية.

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس، على إحالة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيـز الجـذب السياحي الى مصر وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة، والمناقشات ورد الوزير، إلى لجنة السياحة لدراستهما وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وخلال الجلسة أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

وقال: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.

وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحي لا تمتلك بعض المقومات للقيام ببعض الأدوار وبينها تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.