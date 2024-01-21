المزارعون يعانون السوق السوداء والأسعار المرتفعة.. طلب إحاطة لمواجهة أزمة الأسمدة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن المزارعين عانوا خلال الشهور الثلاثة الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي؛ خصوصًا القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذي انتهى في 31/12/2023؛ مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثَّر بالسلب على محصول القمح.

وطالب قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة؛ حيث يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة.

وطالب النائب محمود قاسم الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الأسمدة؛ خصوصًا بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة، مؤكداً ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق؛ من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.

وطالب النائب بمواجهة السوق السوداء في تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل مَن يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة وغير مبررة، مشيراً إلى ضرورة التوسع في إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.