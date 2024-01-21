جثة و4 مصابين في عمر الزهور.. حادث مروع أعلى كوبري الجلاتمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي صبي مصرعه وأصيب 4 آخرون في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجتين بخاريتين بمنشأة القناطر، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووقوع ضحايا أعلى كوبرى الجلاتمة.

المعاينة بينت تصادم سيارة ربع نقل مع دراجتين، مما أسفر عن مصرع محمد على عابد ١٦ سنة فيما أصيب كل من: محمد مجدي ١٦ سنة، ربيع محمود ١٦ سنة، جمال محمد ١٦ سنة، ومحمد إيهاب ١٦ سنة جميعهم يقيمون قرية ذات الكوم.

نقل المصابون إلى مستشفى مبارك المركزي وإيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.