قرار جديد بشأن محاكمة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب المنتج محمد الشاعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة 3 فبراير المقبل، لبدء محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وأحالت جهات التحقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى محكمة جنح الشيخ زايد، في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "انستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

وقال صبحي جمال محامي "الشاعر" إن النيابة المختصة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة، واستمعت خلاله أقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير.

وأضاف "جمال" في تصريحات صحفية أن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال موكله وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا.