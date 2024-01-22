النقض تنظر طعن "شيري هانم وزمردة" على حبسهما 5 سنوات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تُنظر دائرة الإثنين ب، بمحكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن رقم 16090 لسنة 92 المقدم من شري هانم وزمردة على الحكم الصادر بحبسهما 5 سنوات.

وأصدرت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

كانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ "إدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ "لنيابة العامة" بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

تزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بـ "وزارة الداخلية" -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.