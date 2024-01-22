تعرف على الفائزين بجوائز الدورة الرابعة والثلاثون لصالون الشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن بيان جوائز الدورة الرابعة والثلاثون لصالون الشباب وذلك خلال مراسم الافتتاح.

وشهد انطلاق الدورة حضورا حاشداً من التشكيليين لاسيما الشباب في أهم وأكبر حدث قومي داعم وراعي لمواهبهم.

وصل مجموع الجوائز التي أعلن عنها (23) جائزة من بينها (16) جائزة مقدمة من قطاع الفنون التشكيلية بقيمة إجمالية بلغت 320 ألف جنيه بجانب جائزتي اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث، فضلا عن (5) جوائز إقتناء بواقع جائزة واحدة من جاليريهات بيكاسو، أبونتو، بيكاسو ايست، وجائزتين من جاليري آرت توكس.

تجدر الإشارة أن بيان الجوائز تضمن (8) "جوائز الصالون" قيمة كل جائزة 30 الف جنيها جاءت كالتالي في مجال التصوير الفنان إسلام محمد سيف النصر، مجال النحت ذهبت للفنان محمد سعيد حسن، مجال الرسم الفنان عبدالرحمن محمود أحمد، الخزف حصدتها الفنانة روذان أشرف عدوان، الجرافيك للفنانة سارة عبدالفتاح قنديل، التجهيز في الفراغ للفنان مصطفى محمود عامر، الفنون الرقمية ذهبت مناصفة بين الفنان بيتر إبراهيم عدلي والفنانة حنان محمد مأمون، مجال الميديا ذهبت للفنانة شذا مصطفى محمد.

تضمن بيان الجوائز كذلك (8) جوائز تشجيعية قيمة كل منها 10 آلاف جنية كانت من نصيب كل من الفنان مصطفى أحمد مصطفى (ميديا)، الفنانة أميرة أيوب محمد (تصوير)، الفنان أحمد شعبان أبوالعلا (تجهيز في الفراغ)، الفنان إبراهيم عوض محمد (نحت)، الفنانة حبيبة حاتم محمد (خزف)، الفنانة مها إبراهيم رشا (تصوير)، الفنانة مريم نصحي سروانس (تصوير)، الفنان عبدالرؤوف محمد بهجت (نحت).

يذكر أن لجنة الفرز والتحكيم ضمت كل من الفنانين (أحمد عبدالفتاح، محمد بنوي، محمد المصري، أحمد حلمي، كريم القريطي، باسم عبدالجليل، منى غريب، كريم حلمي، محمود حمدي "القيم الفني").