تقدم استشاراتها بالمجان.. "الرعاية الصحية": المستشفى الافتراضي تستهدف المناطق النائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، أن المستشفى الافتراضي للعلاج عن بعد، تقدم خدماتها عن بعد من خلال شبكة معلوماتية ونظام صحي متكامل يتم تقديم الخدمة للمريض، ولكل مريض ملف خاص به والتاريخ المرضي وكل المعلومات الخاصة به، بالإضافة إلى مناظرة الحالات وخدمات تشخيصية عن بعد وزيارات منزلية.

وأوضحت "عبدالرؤوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأشعة عبارة عن صور يتم أخذها من المريض عن طريق شبكة معلوماتية تصل الصور لطبيب متخصص لتشخيص الحالة وكتابة التقارير وتشخيص للأمراض.

وأشارت إلى أن الهدف من المستشفى الافتراضي هو خدمة المواطن في المناطق النائية، مؤكدة أن هناك أماكن صعوبة في وصول الاستشاري لهذه المناطق ومن خلال هذه المستشفى سيتم تقديم الكشف عن بعد والتطبيب عن بعد، مشددة على أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها بالمجان.

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