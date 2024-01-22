خبير سياسي: إثيوبيا تريد منفذًا سياديًا على البحر الأحمر بأي ثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن ما تفعله إثيوبيا مع الصومال يمس الأمن المصري القومي بشكل مباشر، وليس منفصلا عن مسلك إثيوبيا منذ زيناوي ويكمله الآن أبي أحمد.

أضاف عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس، ببرنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON، مساء الأحد، أن إثيوبيا تريد "منفذ سيادي" على البحر الأحمر، الأمر لا يرتبط بضمان تجارتها ولكن تريد وجود عسكري بأي ثمن.

تابع: هناك من يريد تقديم إثيوبيا كدولة قوية في المنطقة قادرة على جذب الاستثمارات، مؤكدة أن حركة شباب الصومال أعلنت عدم قوبلها بالتهديدات الإثيوبية للصومال وسيكون هناك مقاومة، وهذا سوف يؤدي بدوره لزيادة الاضطراب في البحر الأحمر.

وأكمل الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن مصر سبق وقد قدمت تصورا لتنظيم وضمان أمن البحر الأحمر مع الدول المتشاطئة ولكن هذا المشروع لم يأخذ نصيبه في التنفيذ نتيجة بعض الخلافات.