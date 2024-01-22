أسعار اللحوم تحرق جيوب المواطنين والمربين.. وخبراء يضعون روشتة للخروج من الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

واصلت أسعار اللحوم الحية ارتفاعها الجنوني في الأسواق المحلية، متأثرة بالعديد من العوامل، حيث يتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى حوالي 400 جنيهًا مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور يوسف العبد، عضو لجنة الأطباء البيطريين، إن هناك العديد من الأزمات التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم أخطرهم على الإطلاق هى إنخفاض أعداد الماشية من 20 مليون رأس ماشية إلى 6.5 ملايين رأس ماشية، مشيرًا إلى عدم وجود رؤية من قبل وزارة الزراعة للتعامل مع هذا التحدي.

وأضاف "العبد"، لمصراوي، أن المؤشرات الحالية تنذر بحدوث مشكلة كبيرة؛ نتيجة تضاؤل دور الأطباء البيطريين خصوصاً فى فترات الحمى القلاعية والجلدي العقدي الذي يتسببان فى نفوق أعداد كبيرة.

وشهدت الفترة الماضي زيادة الأسعار في الأسواق العالمية بأكثر من 17%، مما انعكس على الأسعار بالسوق المحلية وحجم الواردات التي تراجعت كمياتها.

من جانبه أكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم أصبحت جنونية فى ظل ارتفاع أسعارها، موضحًا أن القوة الشرائية تراجعت بنسبة 70% والقادرين حالياً 30% فقط وهم سكان المناطق الراقية.

وأوضح عبد الباسط، لـ الخليج 365، أن الكثير من الجزارين يطلبون بإغلاق محلاتهم، مؤكدًا أن اللحوم المجمدة متوفرة منذ عام قبل ارتفاع أسعار الدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية؛ إذا لماذا هذا الأرتفاع؟.

وأشار نائب رئيس شعبة القصابين، إلى ضرورة سيطرة الدولة على المستوردين ثم المجازر ومحلات الجزارة، مضيفًا: "المرحلة تتطلب خطوات جادة من الدولة المصرية بمشاركة كل الأطراف المعنية بالأزمة".

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحية واللحم المذبوح فى تزايد ، يتضاعف مع قدوم المواسم، موضحًا أن حجم العجز حوالي 40% ارتفاع أسعار النقل والأعلاف خلال الفترات الماضية.

ولفت أبو صدام، لـ الخليج 365، أن زيادة تكليف التربية و ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار تعمق من الأزمة.

وأشار إلي أن سعر العجول المستول بلغ 120 ألف جنيه والعجل السايب الـ 800 كيلو يصل لـ 160 الف والعجل اللبانى يبدأ من 15 إلى 25 ألف، وتحت العشر يتراوح من 30 إلى 35 ألف، والأبقار البلدي من 75 ألف إلي 110 ألف، مضيفًا: أن المربين يمرون بتحديات غير عادية.

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