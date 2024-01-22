نشرة منتصف الليل| أمطار شديد خلال ساعات.. وخطورة التواجد الإثيوبي في الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

برودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد طقس مائل للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد علي باقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 60 % تقريبا).

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أستاذ علاقات دولية يكشف خطورة التواجد الإثيوبي في الصومال على مصر

علق الدكتور أحمد عبدالدايم أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة بكلية الدراسات الأفريقية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، بالرئيس الصومالي، لبحث الأوضاع القائمة في الصومال خلال الفترة الأخيرة، ورغبة إثيوبيا في التدخل لحل الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالدايم خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر هي حليف تاريخي لدولة الصومال ولن تسمح لأي دولة بالتدخل في الصومال، معلقًا: طالما دخلت مصر على الخط، فهي لن تتعامل مع الصومال باعتبار أنها دولة مفككة أو منفصلة، ومواقف الدول الاقليمية الرافضة لهذه الاتفاق ستنعكس عليها في الفترة القادمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



هاني الناظر يرد على استفسارات الأمهات حول كيفية العناية بشعر الأطفال

كشف الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عن بعض الاستفسارات التي ترسل له من قبل الأمهات بشأن برودة الجو وتقلباته وكيفية العناية بشعر الأطفال في وقتنا الحالي.

وقال الدكتور هاني الناظر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا انصح بالآتي:

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الشقة بـ700 ألف.. انتهاء حجز 1060 شقة بالإسكان المتميز في 30 دقيقة

انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان في الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة.

حيث بدأ الحجز في تمام الساعة العاشرة صباحا، لـ1060 وحدة ضمن شقق الإسكان المتميز.

وخلال أول 30 دقيقة من اتاخة الحجز تم تخصيص جميع الوحدات بالكامل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا