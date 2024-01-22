أخبار مصر

عمرو أديب: لو رئيس الوزراء قدر يخفض الأسعار أنا هعمله تمثال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأخبار التي تداولها البعض بشأن حل أزمة الدولار قريبًا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "أتمنى نقدر نحافظ على الأمور تحت السيطرة والأسعار تهدى شوية، لكن فكرة الانهيار التام غير صحيحة".

وتابع: "لو رئيس الوزراء قدر يخفض الأسعار أنا هعمله تمثال في مدخل ميناء بورسعيد، وهقول الراجل ده قدر ينزل الأسعار"، متابعًا: "أنا عايز الدنيا تبقى حلوة ونشتري عربيات والناس تلاقي بضائع وسلع بسعر رخيص وتبقى حالتها كويسة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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