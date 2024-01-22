فوز 7 عاملين في قرعة الحج لمطار القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أجرت شركة ميناء القاهرة الجوي، القرعة العلنية لاختيار الفائزين بأداء فريضة الحج لعام 1445هجرياً و 2024 ميلاديا على نفقة الشركة لهذا العام من بين العاملين المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط ، وذلك بحضور المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة.

وأسفرت القرعة، عن اختيار 6 أساسيين وموظف احتياطي، وذلك في احتفالية أقيمت بقاعة التدريب بالمبنى الإداري، وقدم المحاسب مجدى إسحق التهاني للفائزين بأداء فريضة الحج متمنيا لهم حجا مبروراً وذنباً مغفوراً.

وجاءت أسماء الفائزين بقرعة الحج:

الأساسي:

1- حمدي عبدالحميد أحمد.

2- محمد مغربي عبدالعظيم.

3- محمد عبدالفتاح جاد.

4- عبير حسين محمد.

5- حمادة محمود عبدالسميع.

6- حمدي إبراهيم عبدالحميد.

الاحتياطي:-

1- عماد الدين عبدالحافظ.