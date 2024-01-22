وزير النقل يكشف أهمية خط الرورو لنقل البضائع سريعة التلف بين مصر وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا له أهمية كبيرة جدا في زيادة حركة التصدير للخارج.

وأضاف وزير النقل، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا يستهدف تسهيل عملية تصدير البضائع سريعة التلف واختصار زمن وتوقيت الشحن للخارج.

وتابع وزير النقل، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر برئاسة رئيس الوزراء خلال السنوات الماضية للعمل على تخفيض رسوم ميناء دمياط الخاصة بهذا النوع من الحاويات من ٢٦ ألف دولار إلى نحو ٣٠٠٠ دولار فقط.

كما تم الاتفاق مع شركة نقل من أجل نقل الشاحنات والحاويات المبردة حيث تتمتع المركب بسرعة نقل كبيرة لضمان عدم تلف المحاصيل التي يتم نقلها.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتسيير خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.