وزير المالية: خط الرورو يعزز زيادة صادرات مصر إلى إيطاليا والأسواق الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا وراءه قصة وتحديات كبيرة جدا واجهتها الدولة المصرية من أجل تسريع التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.

وقال "معيط" خلال كلمته بمؤتمر وزارة النقل لتوقيع اتفاقية ومذكرة تعاون مشترك مع الجانب الإيطالي بشأن خط الرورو بين الجانبين، أن هذا الخط يدعم إيصال المنتجات الزراعية والصادرات المصرية بصفة عامة إلى السوق الإيطالي وباقي أسواق دول أوروبا.

وأضاف وزير المالية أن هذا الخط مثل تحديا كبيرا لكنه في النهاية أصبح أمرا واقعا، بفضل جهود مؤسسات الدولة المصرية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة النقل بجهود وإصرار الفريق مهندس كامل الوزير، الذي بذل جهودا كبيرة جدا في تحويل هذا الموضوع إلى أمر واقع.

وتابع أن الجانب الإيطالي أبدى تعاونا كبيرا نحو التحرك بقوة في هذا الاتجاه، إيمانا منه بأهمية المشروع وفوائده في تعزيز حركة التجارة والنقل بين مصر وإيطاليا.