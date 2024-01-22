وزير الصناعة: إتمام خط الرورو بين مصر وإيطاليا استغرق أكثر من 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن إنهاء الاتفاق الخاص بتشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا استغرق مجهودا شاقا استمر أكثر من 4 سنوات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن خط الرورو لنقل البضائع، اليوم الاثنين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن كل جهات الدولة المصرية ذات الصلة عملت في هذا المشروع من أجل تذليل كافة العقبات التي كانت تواجهه.

وأكد المهندس أحمد سمير، أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة معدل دخول الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، فضلا عن قيام عدد من الصناعات المهمة على هذا المشروع الذي يعتبر نقطة لدخول الحاصلات الزراعية المصرية إلى أوروبا.

وتابع وزير التجارة والصناعة أن من المتوقع أن إنشاء مناطق لوجستية في البلدين تساعد على تخلق فرص عمل جديدة وخدمة أهداف المشروع.