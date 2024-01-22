نقيب المحامين يقرر إيقاف طلبات نقل الأعضاء والإحالة للمشتغلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل، أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد.

وجاء نص القرار كالآتي:

قرار

ــ بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .

ــ ونظرًا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها .

فقد تقرر الآتي:ـ

أولاً :ـ يوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين .

ثانيًا :ـ يوقف تغيير عنوان المحامي وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 21/1/2024 وتشكل لجنة من كلاً من :ـ

- نقيب المحامين

- محمود الداخلي وكيل النقابة

- حسين الجمال الأمين العام

لبحث هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة من ذي الشأن وتحديد جلسة بمعرفة النقيب العام لبحث هذه الطلبات .

وعلى لجنة القيد وإدارة السجلات وإدارة التحصيل الإلتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه .