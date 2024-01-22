"اختلفوا على خفرة".. سقوط 3 مصابين في مشاجرة بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبط طرفى مشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح نارى بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها خفير خصوصي مصاب بطلق ناري بالقدم بأحد الأحياء السكنية "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفي مشاجرة تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية و2 عصا.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم.

التحريات بينت أن المشاجرة بسبب خلافات بينهم حول خفرة بمحل البلاغ تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب نتج عنها الإصابات المشار إليها وقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق أعيره نارية من السلاح الناري المضبوط محدثاً إصابة الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.