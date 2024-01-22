تدخل للدفاع عن صاحبه.. المشدد 10سنوات للمتهم بقتل "ضحية إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بقتل شاب وإصابة صديقه بسبب خلافات سابقة بينهما، بالسجن المشدد 10سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني وعضوية كلا من المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران وهاني صبري أحمد، وأمانة سر خالد شعبان وطلعت عبده.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7115 لسنة 2023 كلي 3183 جيزة، للمتهم "محمد.ع" ضرب المجني عليه "صلاح" ما أفضى للموت، وكذلك إصابة صديقه بسبب خلافات مالية سابقة، حيث قام الجاني باستدراج الضحية وصديقه لمكان ناء بحجة حل خلافات بينهم.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تعدى على صديقه، وعلى إثرها تدخل المجني عليه لفض الشجار بينهما حتى كاله المتهم بـ ٤ طعنات نافذة بالجسد أوقعته قتيلًا في الحال.